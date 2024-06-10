カステルバジャック 定価15400円 牛革 二つ折り財布 箱付き新品 紺

定価15400円（税込）未使用新品（株）イケテイ正規品です。箱付きです。本体素材は、ヌメ革を使用。タンニンが含まれている為、使っていくほどに素材の魅力を体感できるカステルバジャックブランドの中でも革にこだわった上質な小物シリーズ。大胆に表現されたロゴデザインは表裏両面からエンボスにすることで実現しています。デザインがダイナミックな分カラーは多色使いせずオトナっぽく仕上げています。素材は牛革です。サイズは横11.5ｃｍ縦9ｃｍまち2.5ｃｍです。札入れ×2、中仕切り付き小銭入れ、カードポケット×4、フリーポケット×3付きです。コメントなし即購入です。#036614財布形...二つ折り素材...本革



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