アンティーク調◆新聞柄 手帳◆本格 栃木レザー使用

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アトリエbozなどゴスパン、スチームパンクの服に合わせたくアンティーク感のあるレザーにしたのですが、愛用しているリフィルとサイズが合わなかった為出品します。☆値段交渉は良い物ですので、あまり下げられませんが…(他商品とまとめ買いの方には最大半額にします)+++++++++++++++++++++【商品説明】日本の工房で作られたオールハンドメイド、国産ブランド『栃木レザー』使用のシステム手帳/ミニ手帳。クラシカルなスタイルで使うほど味が出るレザーです。サイドポケットも少し紙類が入ります。手帳留めがないタイプなので、開かないようにしたい時は手持ちのブックバンドを使うと良いです。国内工房で、質の良いレザーを使っているので男性女性どちらにもオススメできます。マスキングテープ/マステなどで、ほぼ日手帳とかカスタムで作る方は好きかもしれません。人気のアンティークな柄です。●化粧箱をつけます、贈り物にする場合、包むビニールパックを新しいものにするか外すのが良いです。●未使用品ですが、内側の方眼リフィルの角折れがあるので、贈り物の際は外してください。+++++++++++++++++++++【商品情報】・新聞柄 ・素材：牛革・本体：栃木レザー・サイズ：１１cmｘ１４cmｘ３cm（Ｂ７ ミニ６穴対応 リング内径1.5cm）・化粧箱つき革の裁断から仕上げ工程まですべて手作業、手縫いでしっかり仕上げています。本体はレーザー加工機による焼き付け、そして世界でも評価の高い栃木レザーを贅沢に使用し、コバまでこだわったシステム手帳です。そして革製品の最大の魅力は、エイジング（経年変化）です。栃木レザーは期待以上のエイジングをしてくれるので、毎日使っても飽きが来ません。+++++++++++++++++++++【発送】化粧箱におさめ化粧箱が濡れないよう簡単な防水対策はいたします。段ボールまたは宅配用ビニール袋で発送します。★送料込は箱なしレタパなら+600円、ゆうパックなら+800円で全国一律で対応します。購入前のみ。+++++++++++++++++++++手帳サイズ...その他サイズカラー...ブラウン