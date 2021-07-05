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クロムハーツ
商品番号 L93583427099
商品名

クロムハーツ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 23,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツBSフレア　ウェーブになります。カラー···ブラック付属品はありませんがユナイテッドアローズで購入しました。コインポケットとカード入れは使ってませんが、シルバー製品特有の使用感、傷、スレ、くすみ、燻などはございます。完璧な商品状態をお求めの方はお控え下さい。素材特有の使用感、キズ、スレ、シワ、汚れなどはございます。中古商材にご不安な方、完璧な商品状態をお求めの方はお控え下さい。あくまで中古であるとご理解いただきご検討ください。高額商品にはなりますが、ノンクレームノンリターンになりますのでよろしくお願いします。すり替え防止の為、ご購入後の返品は致しません。トラブル防止のため、質問等ございましたらよろしくお願いします。
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