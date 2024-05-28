新品未使用 正規品 ニューエラ 59FIFTY サイズ7 3/8 58.7cm

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商品詳細
カラー···ベージュ形···ベースボール写真の箱は撮影用で付属しません。バッファロー・バイソンズの海外別注品です。日本では流通していないレアなキャップです。この機会にいかがでしょうか？他にもニューエラのキャップを複数出品していますので、ご覧ください。※複数購入いただくと、送料分をお値引きできます。
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