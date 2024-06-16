新品 ヴィヴィアンウエストウッド イエロー ドット オーブ 高級シルクネクタイ

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商品詳細
VivienneWestwoodの新品未使用のネクタイになります。■他のネクタイは下記から見られます。#たーさんのネクタイ送料無料です。■カラー イエロー系■サイズ 全長:約147cm 剣先幅:約9cm■素材 シルク：100%■コンディション 目立った傷汚れはございません。気になる点がありましたら、ご購入前にコメント頂けますと幸いです。■他のネクタイは下記から見られます。#たーさんのネクタイ
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