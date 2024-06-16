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新品 ヴィヴィアンウエストウッド イエロー ドット オーブ 高級シルクネクタイ
商品番号 Q76936021552
商品名

新品 ヴィヴィアンウエストウッド イエロー ドット オーブ 高級シルクネクタイ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VivienneWestwoodの新品未使用のネクタイになります。■他のネクタイは下記から見られます。#たーさんのネクタイ送料無料です。■カラー　イエロー系■サイズ　全長:約147cm　剣先幅:約9cm■素材　シルク：100%■コンディション　目立った傷汚れはございません。気になる点がありましたら、ご購入前にコメント頂けますと幸いです。■他のネクタイは下記から見られます。#たーさんのネクタイ
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