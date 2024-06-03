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オーストラリア発「CULTURE KINGS × BLACK SCALE 」限定
商品番号 B85065013751
商品名

オーストラリア発「CULTURE KINGS × BLACK SCALE 」限定
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 5,060 円
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商品詳細

人気歌手のジャスティン・ビーバーやサッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドなど多くのセレブが訪れるオーストラリアの人気海外ストリートセレクトショップ「CULTUREKINGS」とサンフランシスコ発のストリートブランド「BLACKSCALE」のコラボ商品です。世界中でオーストラリア・ニュージーランドのCULTUREKINGSの店舗のみ購入可能の帽子です。かなりレアなアイテムです。メンズ用ですが女性の方もお使いいただけます。フロントのBLVCKの文字と後ろの「CULTUREKINGS」のロゴがあります。「BLACKSCALE」はサンフランシスコを代表するショップHUFでジェネラルマネージャーを5年務めたMEGA(MichaelYabut)によって2007年にスタートしBAPEやNEWERA等有名ブランドとコラボしています。•色:ブラック/ホワイト「CULTUREKINGS」オーストラリア・ニュージーランドに店舗があり、サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドや歌手のジャスティン・ビーバー、人気ラッパーのドレイクなど多くのセレブや有名スポーツ選手も訪れる、ニューエラなど多くのブランドとコラボしている人気急上昇中のブランドです。
http://narcologia.ru/goods/stepchild570752.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln834702.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy81453.html

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