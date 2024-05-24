X-LARGE NEWERA コラボ OG TRAPPER CAP ネイビー

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商品詳細
NEWERA×X-LARGEニューエラエスクトララージコラボOGTRAPPERCAPファーキャップカラー ネイビー、紺色サイズ 73/5(58.7cm)◆商品説明59FIFTYにイヤーフラップを取り付けて、フロントにOGゴリラロゴを刺繍、温かくボリューム感あるシルエットに仕上げた1品です。ファー部分にはスナップボタンが付いているので、あごで留めたり、垂らしたままや、キャップを撒くように上部で留めたりと気候やコーディネートに応じて様々な使い方が楽しめる仕様になっています。◆状態少々の使用感があります。2箇所小さな穴があります(写真10枚目)。その他は目立つ傷・汚れなく、まだまだご着用いただけると思います。中古品につき、神経質な方はご遠慮願います。他サイトにも出品中の為、削除する場合がございます。予めご了承下さいませ。
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