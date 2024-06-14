

ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ



ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ ポケモンカード 旧裏 ルギア ホウオウ

ポケモンカードルギア(旧裏)ホウオウ2枚セット素人目ですが綺麗だと思います。あくまで素人チェックなのでトラブル防止のため、綺麗ですが目だった傷なしにしてあります。写真を撮るためにスリーブから出しました。20年近く前の物になります。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。即購入可能バラ売り、値下げ不可暗所にて保管状態は写真でご確認下さい。確認はしてますが画像には写らないキズや見落とし等がある場合があります。写真が全てです。初期傷、スレ等ある場合があります。神経質な方はご遠慮ください。発売から時間が経過しているため経年劣化がある可能性があります。ご購入前にプロフのご確認お願い致します。ご購入後はプロフ確認済みと認識させていただきます。