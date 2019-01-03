エッティンガー マネークリップ BH2130E ブラック×ブルー

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商品詳細
●阪急限定●定価:46,200円(税込)●カード入れ数：4、札入れ：有り、小銭入れ有無：有り、ポケット数：2●素材:牛革●原産国:イギリス●サイズ:タテ9.0、ヨコ(下部)10.5、マチ(底部)1.0#ETTINGER#エッティンガー
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