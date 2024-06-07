Off-White インダストリアルベルト イエロー　美品　送料無料

送料無料、即購入歓迎商品をご覧頂きありがとうございます。こちらはOff-Whiteのインダストリアルベルトになります。服の系統が変わった為、出品致します。巻き方等で色々アレンジが加えれてオシャレに着こなせるアイテムです。〈状態〉1.2回程使用しました。ほぼ新品の状態です。〈付属品〉タグは全て完備しております。サイズO/Sその他、ご不明点がございましたらお気軽にコメント下さい。



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