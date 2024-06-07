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【美品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ 長財布 黒　BOX付
商品番号 B97700336967
商品名

【美品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ 長財布 黒　BOX付
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 6,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます。BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ長財布オールラウンドジップイントレチャート黒　ブラック以前使用していましたが不要になったので出品致します。目立った傷や汚れもなく、美品です。ジッパーの開閉が時折固い時がございます。またこちらはBOX付となります。
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