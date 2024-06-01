⭐︎極美品⭐︎ エリオットローズ ロンドン　ベルト　レザー　クロコ型押し　青

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閲覧いただきましてありがとうございます！気になる点がありましたらお気軽にコメント下さい✨○アイテムELLIOTRHODESエリオットローズ ベルト クロコ型押し メンズ【ELLIOTRHODES】エリオットローズは2004年11月にイギリスのロンドンにあるコヴェント・ガーデンに開業したベルト専門店です。ベルトのストラップ、バックルを簡単に付替えられるシステムとスペイン熟練の職人による製作が高いクオリティを保持し、他とは違う個性を引き出しています。○サイズ全長：92cm幅：3.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなどは特に無く、まだまだ快適にご使用頂けます◎○カラー青、ブルー○素材レザー、本革○その他、注意事項即購入可※コメントを頂きましても先にご購入して頂いた方が優先となりますので予めご了承お願い致します。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。大手リサイクルショップにて購入しました。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。管理番号：