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- 松本零士 タイトル【エメラルダス】 ピエゾグラフ キャンバス使用 直筆サイン入り
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。作家名 ・松本零士タイトル・エメラルダスサイズ ・34×27㎝技法 ・ピエゾグラフ キャンパス仕様限定番号・82/99制作年 ・作家サインに記号表記有り（2021年の直筆サインがございます。）99枚と少ない生産数なので貴重かと思います。額縁右側に小さな傷が見受けられます。額縁は黒一色ではなく柄が入っております。一度人の手に渡った物ですのでご理解の上ご購入くださいませ。・クイーンエメラルダス・シルクスクリーン ・ 版画
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