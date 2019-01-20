《 ヴィヴィアンウエストウッド 》高級 シルク ネクタイ イエロー オーブ

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ご覧いただき、ありがとうございます(^-^)✨黄、黒、白を用いたレジメンタル柄のステキなネクタイです。✨ワンポイントのオーブが魅力的♪✨生地は適度な厚みで柔らかめの生地です。⭐商品内容♦️ブランド・・ヴィヴィアンウエストウッドアクセサリー/VivienneWestwoodACCESSORIES♦️大剣幅・・・約9cm♦️全長・・・・約150m♦️素材・・・・シルク100%♦️デザイン・・レジメンタル♦️生産国・・・イタリア♦️商品状態・・わずかに変色がありますが、その他に目立った傷や汚れはありません。(6枚目写真)新品参考価格¥19,800購入元・ブランドリユースショップ・日本流通自主管理協会加盟店(AACD)・質屋 古物市場 ストア商品 鑑定済み商品です。コメント無し即購入大歓迎❗※お気軽にご質問ください。らくらくメルカリ便にて発送いたします。・追跡機能有り・匿名配送・送料無料他にも出品しています。ぜひご覧ください！#ネクタイ一覧YUIよろしくお願いいたします(^-^)卒業式 入学式 卒園式 入園式 式典 謝恩会 面接 お受験 フォーマル ビジネス パーティー柄・デザイン···ストライプ83