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《 ヴィヴィアンウエストウッド 》高級 シルク ネクタイ イエロー オーブ
商品番号 J45212307647
商品名

《 ヴィヴィアンウエストウッド 》高級 シルク ネクタイ イエロー オーブ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます(^-^)✨黄、黒、白を用いたレジメンタル柄のステキなネクタイです。✨ワンポイントのオーブが魅力的♪✨生地は適度な厚みで柔らかめの生地です。⭐商品内容♦️ブランド・・ヴィヴィアンウエストウッドアクセサリー/VivienneWestwoodACCESSORIES♦️大剣幅・・・約9cm♦️全長・・・・約150m♦️素材・・・・シルク100%♦️デザイン・・レジメンタル♦️生産国・・・イタリア♦️商品状態・・わずかに変色がありますが、その他に目立った傷や汚れはありません。(6枚目写真)新品参考価格¥19,800購入元・ブランドリユースショップ・日本流通自主管理協会加盟店(AACD)・質屋　古物市場　ストア商品　鑑定済み商品です。コメント無し即購入大歓迎❗※お気軽にご質問ください。らくらくメルカリ便にて発送いたします。・追跡機能有り・匿名配送・送料無料他にも出品しています。ぜひご覧ください！#ネクタイ一覧YUIよろしくお願いいたします(^-^)卒業式　入学式　卒園式　入園式　式典　謝恩会　面接　お受験　フォーマル　ビジネス　パーティー柄・デザイン···ストライプ83
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