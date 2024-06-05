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- タミヤ 1/24 ニッサン スカイライン GT-R スポーツカーシリーズNo90
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商品詳細
自宅倉庫に大切にしまってありました。箱は中古感がありますが、中身は新品の状態です。かなり年数が経っており、もう販売されていないそうです。宜しくお願い致しますm(__)m種類...車・トラック仕様...プラスチック組立キットスケール...1/24
http://narcologia.ru/goods/cotton114561.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful744851.html
http://narcologia.ru/goods/stair486800.html
タミヤ 1/24 ニッサン スカイライン GT-R スポーツカーシリーズNo90
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