BALENCIAGA バレンシアガ 半袖　刺繍 ロゴラージTシャツ L サイズ

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商品詳細
■即購入OK■値引きお控え下さい。■当日発送専用が必要なら、コメント欄で教えてください。S:肩幅:51cm身幅:51cm着丈:71cm袖丈24cmM:肩幅:53cm身幅:55cm着丈:73cm袖丈25cmL:肩幅:55cm身幅:58cm着丈:75cm袖丈26cm【注意事項】こちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入）となります。国内正規品と仕様が異なる場合があります。並行輸入品に抵抗がある方や神経質な方、トラブルを防ぐため、ご購入ご遠慮くださいませ。ご理解の上でご購入下さいますようお願いいたします。折り畳んでの発送となります。
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