クロムハーツ 3フォールド ハートボタンレザーウォレット 定価50万 ...

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クロムハーツChromeHearts3FOLD/3フォールドハートボタンレザーウォレット財布15年程使用しました。正規品です。写真7枚目の様に内側の布部分にやぶれがありますので格安にて出品させて頂きます。古いものなのでその他ほつれ、クセ等あります。レザーの感じはいい感じでエージング感が出ており、ヴィトンなどと比べると全く別次元に高級感があります。個人的に、今はほとんどスマホ決済などで支払いすると思いますのでコンパクトな3つおり財布が最強かと思います。モチーフがハートなのでフレアのトレンドが去った今でも全然使えると思います。使用感はありますが、このお値段では現在、正規品を入手されるのは困難だとおもわれます。※中古品にご理解のある方の購入をお願いします。★付属品はありません☆タテ…約9㎝(三つ折り状態)☆ヨコ…約11㎝☆全長…約23㎝(全開状態)財布形···三つ折りカラー···ブラック素材···本革財布形···三つ折りカラー···ブラック