カルトラーレ ハンモックウォレット コンパクト

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商品詳細
カルトラーレのハンモックウォレットコンパクトです。新品未使用、色はキャメルです。送料無料基本的に当日発送いたします。コメントなし即購入可能です。■商品説明小銭入れ×1札入れ×1カード入れ×2本体外側：国産牛本革内側：合成皮革■商品仕様製品名:東京下町職人仕上げ本革「ハンモックウォレットコンパクト」型番:CMW00008ＪＡＮコード:4571445620314/4571445620321/4571445620338メーカー:cartolare外寸法:幅93mm×奥行69mm×高さ26mm製品重量:59g詳細は公式サイトにてご確認ください。https://www.cartolare.jp/SHOP/CMW00008.html財布形...三つ折りカラー...キャメル柄・デザイン...無地素材...本革
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