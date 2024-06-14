未使用品 PORTER ポーター 限定モデル L字ファスナー ウォレット 財布

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PORTERポーターflagshipstore限定モデルL字ファスナーウォレットコンパクト財布になります。使用せずに保管していました。開封のみの未使用品になります。今後も使用予定がないため出品いたしました。(写真1、2枚目は参考画像になります。)現在、値下げは考えていません。よろしくお願いいたします。PORTERCAMOUFLAGEWALLETMULTIWALLETサイズ 幅約12㎝ 高さ約9㎝カラー ブラックカモフラ(迷彩)こちらのL字ファスナーのマルチウォレットはマチを設けることでより大きく開口でき、小銭やカードが取り出しやすい仕様になっています。外装のフロント部にはレーザー加工で表現したポーターロゴ入りのICカードポケットを取り付けています。表地の光沢感のあるナイロンツイルと、内装の上質なガラスレザーのコントラストも魅力です。外装：カード1内装：札入れ ポケット1(小銭入れ) カード4定価:¥27,500税込