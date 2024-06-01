あいみょん着用 マリオ ビンテージ アニメTシャツ 00年代

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あいみょん着用マリオビンテージアニメTシャツ00年代追加写真・値下げなども受け付けているので、気軽にご連絡ください。⚪︎状態穴やシミなし軽い日焼け感あり※古着になりますのでご理解の上でご購入お願いします。⚪︎サイズ感※素人寸法になります。肩幅50cm身幅53.5cm着丈20cm袖丈69cm