DSQUARED2 Tシャツ ディースクエア　VICIOUS

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商品詳細
DSQUARED2Tシャツディースクエア(株)スタッフインターナショナルジャパンタグColor：白×黒 ホワイト×ブラックSize：L肩幅：約48cm身幅：約55cm着丈：約74cm全て平置き採寸値、多少の誤差はご了承下さいブランドロゴのプリントが首の後ろにあります試着程度、使用ごくわずかな中古品です使用することがまったくありませんので販売します何かありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。類似のものをたくさん出品しております。よろしければご覧になってみてください。中古品、現状販売になります。後のサポートはいっさいございません。どうぞよろしくお願いいたします。
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