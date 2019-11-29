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バーバリーロンドン　ネクタイ　ホース柄　イタリア製　シルク100%
商品番号 L20956545984
商品名

バーバリーロンドン　ネクタイ　ホース柄　イタリア製　シルク100%
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 1,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^○^)フォローで５%OFFさせて頂きます！ご購入前にコメントでお知らせ下さい！即購入大歓迎です(^-^)色んなネクタイ出品中です↓↓↓#キングソウルネクタイ一覧#REIネクタイ一覧❤️ブランド　BURBERRY　Londonバーバリーロンドン■■■製■■■❤️❤️状態特に目立つような汚れ、解れ等はありません。❤️❤️素材シルク　100%❤️❤️カラーネイビー❤️❤️柄　シャドーホース　ホース柄総柄❤️❤️大剣幅　　9.5cm❤️❤️全長cm■大手買い取り店にて鑑定済みのお品物です。特に目立つような汚れ、解れ等は見当たらないですが、見落としある場合もございます。中古品になりますので、ご理解頂ける方にお願い致しますm(__)m新品の様な完璧をお求めの方や神経質な方は御遠慮くださいませ。発送は24時間以内にメルカリ便で発送致します。管理番号B01-680-5
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