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値下げ【極美品】フェアファクス　レジメンタル ネイビー
商品番号 A37757119980
商品名

値下げ【極美品】フェアファクス　レジメンタル ネイビー
ブランド名 フェアファクス
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。フェアファクスのネクタイ（shootinglodge)落ち着いたネイビー（藍色寄り）ベースにホワイトのシンプルなレジメンタルです。どんなシーンでも使えそうなデザインです。裏はチェック柄です。ほつれ、汚れ、などなくとても良い状態です。程よい生地の厚さでノットも簡単に作ることができます。大剣8.4長さ148シルク100日本製・シャツなどは付属しません。ネクタイのみです。・折り畳み発送します。予めご了承ください。・状態に関しては個人の主観の部分もあるので気になる点ありましたら、事前に質問お願いします。神経質な方はご遠慮下さい。ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングSHIPSBEAMSF麻布テーラートゥモローランド　TOMORROWLAND鎌倉シャツ　Maker’sShirt鎌倉フェアファクス　FAIRFAXフランコバッシ　FRANCOBASSIペルソナリティ　personalityステファノビジ　stefanobigiドレイクス　Drake'sブリューワー　BREUERニッキー　Nickyジョンコンフォート　JOHNCOMFORTルイジボレッリ　LUIGIBORRELLIHoliday\u0026BrownホリデイアンドブラウンSeaward\u0026Stearnシーワードアンドスターンフマガリ　Fumagalli柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー
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