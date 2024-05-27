値下げ【極美品】フェアファクス　レジメンタル ネイビー

ご覧頂きありがとうございます。フェアファクスのネクタイ（shootinglodge)落ち着いたネイビー（藍色寄り）ベースにホワイトのシンプルなレジメンタルです。どんなシーンでも使えそうなデザインです。裏はチェック柄です。ほつれ、汚れ、などなくとても良い状態です。程よい生地の厚さでノットも簡単に作ることができます。大剣8.4長さ148シルク100日本製・シャツなどは付属しません。ネクタイのみです。・折り畳み発送します。予めご了承ください。・状態に関しては個人の主観の部分もあるので気になる点ありましたら、事前に質問お願いします。神経質な方はご遠慮下さい。ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングSHIPSBEAMSF麻布テーラートゥモローランド TOMORROWLAND鎌倉シャツ Maker’sShirt鎌倉フェアファクス FAIRFAXフランコバッシ FRANCOBASSIペルソナリティ personalityステファノビジ stefanobigiドレイクス Drake'sブリューワー BREUERニッキー Nickyジョンコンフォート JOHNCOMFORTルイジボレッリ LUIGIBORRELLIHoliday\u0026BrownホリデイアンドブラウンSeaward\u0026Stearnシーワードアンドスターンフマガリ Fumagalli柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー



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