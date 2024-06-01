★USA正規【NEW ERA59 FIFTY CAP BLOOM 】73/8”★

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商品詳細
■フロントには球団ロゴと花をレイアウトしたデザインになります。右サイドにはWSチャンピオンになった年のロゴパッチ。バック部分にはチームロゴ刺繍入りサイドパッチとツバ裏はフロントに花の色と同色に！！ツバ裏とすべり部分はシトラスカラー仕様！！COLORNAVY(REDSOX)SIZE７3/8（約58.7cm）■素材ポリエステルコットン＊アメリカ買い付け品
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