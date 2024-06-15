【極美品】バーバリーロンドン シャンパンゴールド ノバチェック ネクタイ

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↓メンズ一覧はこちらから#カメリアshopメンズ一覧ブランド→バーバリーロンドンです。 BURBERRYLONDONゴールドに少しピンクがかったようなシャンパンゴールドカラーで光沢感のある上質なネクタイです◯サイズ 全長 148cm 大剣先 9.5cm 小剣先 4.5cmあまり使用感なく比較的きれいかと思います。よろしくお願い致します☆※ヤマト⇔郵便局を切り替えて発送する場合があります。↓メンズ一覧はこちらから#カメリアshopメンズ一覧★リピーター様、フォロワー様は割引致しますので教えてください★2,000円以上→200円off5,000円以上→500円off10,000円以上→1000円off20,000円以上→2000円offカラー···シャンパンゴールド柄・デザイン···チェック