FUNNY ビクターコンチョ

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商品詳細
カラー···シルバー＆ゴールドプレーティンクVictor（ビクター）コンチョは、今は無きビクターというサドルメーカーで使用されていた装飾用のコンチョをベースに制作されたFUNNYオリジナル・シルバーコンチョです。ウエスタン・テイストの立体的なモチーフからくるシルバーの重量感がオリジナル・コンチョの中でも人気のハイエンド・コンチョです財布や鞄、ベルトなどに幅広く装着していただけます。付属の六角ネジは2.5mmの六角レンチで着脱できます。SPEC【メーカー名】FUNNYORIGINAL（ファニーオリジナル）【品名】VICTORCONCHO／SCREW（ビクター・コンチョ／スクリュー）【素材】スターリングシルバー（925／1000）＆ゴールドプレーティング【サイズ】写真左【本体：直径31mm】［A］凹ネジ：外径6mm［B］凸ネジ頭：直径9mm［C］凸ネジ軸：直径4mm［D］凸ネジ軸：長さ4mm写真右【サイズ】【本体：直径21mm】［A］凹ネジ：外径6mm［B］凸ネジ頭：直径9mm［C］凸ネジ軸：直径4mm［D］凸ネジ軸：長さ4mm貴金属加工店にて、14kゴールドプレートしてもらいました。中央の花の部分と外周のエッジ部分です。
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