美品!! ベルルッティ テック ダブルスタンプ ラウンド 財布 クラッチ

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永久保存版】Berluti(ベルルッティ)の財布をモデル別に徹底解説！【BUYMA】 永久保存版】Berluti(ベルルッティ)の財布をモデル別に徹底解説！【BUYMA】

商品名美品ベルルッティテックダブルスタンプスクリットレザーラウンド財布サイズ縦：約21cm横：約12cm幅：約2cm付属品ベルルッティ箱仕様札入れ×1小銭入れ×1ポケット×2カードポケット×22購入元ベルルッティ福岡大丸店コンディション表面・内側レザーにベルルッティ特有の若干の薄キズ・スレがございますが、特筆すべきダメージや汚れのない極美品ですのでこれからもご愛用して頂けます。商品説明全面に施された手書きで書かれた様なデザインはベルルッティを代表するデザインです。ベルルッティの革は通称「ヴェネチアレザー」と呼ばれ、「パティーヌ」と呼ばれる深みのある風合いを創りあげるために生み出された、独特の色付け技法で仕上げられています。内側はポケットなども豊富で、収納力もあり領収書やカード類・小銭を入れてお財布としても非常に重宝します。また、パスポートやチケット、通帳などを入れてマルチケースやセカンドバッグしてもお使い頂ける便利なアイテムです。日本全国のベルルッティにて磨きを含む無償、有償のメンテナンスが可能です、是非この機会にご検討下さい。