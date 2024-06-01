ポールスミス　二つ折り財布

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使用回数は2回です。表面に擦り傷あり■サイズ・縦9.6cm 横11.5cm マチ3.0cm■素材・牛革■詳細・札入れ×2・カード入れ×4（その他ポケットあり）・小銭入れ×1（仕切りあり）【マーケトリーストライプラビット】ポール・スミスの幸運のシンボルでもある、ラビットモチーフをポイントにした2つ折り財布。シグネチャーストライプである「マルチストライプ」と本体をラビット型に切り抜き、それぞれを寄せ木細工にようにぴったりとはめ込んだ、繊細なクラフトテクニックが魅力的なアイテムです。素材には美しい表面感と上品な光沢感を帯びたレザーを使用し、素材を活かしシンプルですっきりとした仕立てによりラビットをより際立たせます。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）