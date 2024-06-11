◆美品◆ポールスミス　マルチストライプネクタイ　シルク100% ハンドメイド

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商品詳細
大剣幅10.5センチ 小剣幅4.5センチ、全長144センチです。状態は写真にてご確認ください。ポールスミスの人気のマルチストライプ柄です。特に目立つような汚れやほつれななどはなく、状態も良さそうです。しかしあくまでも中古品ですので、目立たないほつれがある場合がありますので、ご理解ください。管理番号100270
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