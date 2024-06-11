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◆美品◆ポールスミス　マルチストライプネクタイ　シルク100% ハンドメイド
商品番号 F30042581841
商品名

◆美品◆ポールスミス　マルチストライプネクタイ　シルク100% ハンドメイド
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大剣幅10.5センチ　小剣幅4.5センチ、全長144センチです。状態は写真にてご確認ください。ポールスミスの人気のマルチストライプ柄です。特に目立つような汚れやほつれななどはなく、状態も良さそうです。しかしあくまでも中古品ですので、目立たないほつれがある場合がありますので、ご理解ください。管理番号100270
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