CACTUS JACK カクタスジャック ロゴ キャップ

※値下げ交渉受け付けません。見かけた場合ブロックさせて頂きます商品名CACTUSJACKCJLOGOSTRAPBACKCAPカクタスジャックロゴキャップ◯状態新品未使用◯カラーブラウン×レッド◯サイズフリー（サイズが調整できます）◯商品特徴TRAVISSCOTTCACTUSJACK公式マーチャンダイズのキャップです。いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思います。こちらは海外限定でリリースされたモデルなのでお洒落を楽しむ方にも嬉しいキャップです。メルカリで購入し一度着用しましたが系統合わなかった為出品します。元は未使用でしたので状態は綺麗です。付属品や袋などはありません。キャップのみになります。travistravisscottカクタスジャックCACTUSJACKベースボールキャップHIPHOPy2kストリート 古着 ラッパー 帽子 nikeトラヴィススコットカラー···ブラウン



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