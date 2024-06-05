土屋鞄　ディアリオクラッチパース財布

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耐久性のあるオイルメロウレザーです。サイズ：約10X13X3cmカラー：ブラウン※画像は撮影環境（影、明るさ暗さ）及びモニターにより、若干異なって見える場合が御座います。30000円位のお品です正規専門店※（箱、付属タグなし）きれいなお品ですが、 小傷、角サイド薄擦れはございます。（主観、 記載に無い細かな見落としがあることが御座います）人の見方感じ方、捕らえ方がそれぞれ違いますので神経質な方、完璧な方はご遠慮願います！