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商品詳細
耐久性のあるオイルメロウレザーです。サイズ：約10X13X3cmカラー：ブラウン※画像は撮影環境（影、明るさ暗さ）及びモニターにより、若干異なって見える場合が御座います。30000円位のお品です正規専門店※（箱、付属タグなし）きれいなお品ですが、 小傷、角サイド薄擦れはございます。（主観、 記載に無い細かな見落としがあることが御座います）人の見方感じ方、捕らえ方がそれぞれ違いますので神経質な方、完璧な方はご遠慮願います！
http://narcologia.ru/goods/plaque848907.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant534582.html
http://narcologia.ru/goods/Addict27718.html
土屋鞄 ディアリオクラッチパース財布
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