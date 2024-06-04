ポールスミス　二つ折り財布

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ポールスミスの二つ折り財布になります。人気のミニクーパーシリーズの最新作になります。定価 33000円(税込)ポール・スミスらしい色鮮やかなマルチカラーで彩られたミニクーパーと、「アウトドア」をコラージュさせた2つ折り財布。大自然に生い茂る樹木や、川、石などの美しい景色と、対照的にモダンな色使いがインパクトを与えるミニクーパーがとても印象的。本体には繰り返し染色をした革に型押しを施すことで、サフィアーノのような表情を与え、ソフトでしなやかな仕上がり。ミニクーパーと大自然をストライプで表現したユニークなデザインのアイテム。R041217