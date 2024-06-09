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NIKE スニーカー レディース
商品番号 D39417574723
商品名

NIKE スニーカー レディース
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,448 円
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商品詳細

NIKE(ナイキ)DaybreakBleachedAQUA/CHILIREDUS7.524.5cm一度履いたきり保管していましたので状態はいいです。普段23.5〜24cmですが問題なく履くことができてました。中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。カラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/recuperation533621.html
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