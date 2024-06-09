NIKE スニーカー レディース

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商品詳細
NIKE(ナイキ)DaybreakBleachedAQUA/CHILIREDUS7.524.5cm一度履いたきり保管していましたので状態はいいです。普段23.5〜24cmですが問題なく履くことができてました。中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。カラー···ブルー
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