新品　ラルフローレン　メンズ　スニーカー　27.5cm

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商品詳細
新品、未使用、タグ付きサイズ27.5色はホワイト定価 ¥10,450商品説明スケートボードカルチャーからインスピレーションを得た定番のスニーカーを、リサイクルのキャンバス素材でリフレッシュしたスニーカー。タータンチェックのインソールは、さらに履き心地を高める構造にアップデート。送料込みのお値段です。コメント無く即購入頂いて構いません。#ポロ#ラルフローレン#メンズスニーカー#ラルフローレンスニーカー#ポロスニーカー#RalphLauren#polo
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