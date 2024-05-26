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- 【お得】ハードコアチョコレート 必殺仕事人 Tシャツ 4枚セット 【XL】
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商品詳細
大人気！コアチョコ必殺シリーズのTシャツ４枚セットです。そこそこ着用しましたがしっかりとローテーションを組んで大切に取り扱いしておりましたので状態の良い古着と思ってもらって間違いないです。①中村主水（八丁堀ブラック）②飾り職人の秀（まっしぐらブラック)③三味線屋の勇次（からかさブラック）④組紐屋の竜（日本橋ブラック）バックプリントはありません。XL：着丈77cm×身幅58cm(172cm・70kgの僕でゆったりめ着用できました。)セット販売のみとなります。古着にご理解のある方、是非ご検討ください！
http://narcologia.ru/goods/browse53491.html
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