緑　クロコダイル財布　折財布　テール　クロコダイル　本革　財布

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クロコダイル本革を使った折財布です。尻尾・背中部分を使用したワイルド仕様です。色グリーンサイズ横約11㎝縦約9㎝幅約3㎝仕様クロコダイル本革 背ワニ仕様養殖クロコダイル（シャムワニ）⚠こちらのお品は、日本国内譲渡の際に種の保存法により登録証等が不要なシャムワニ革製品です。（環境省野生生物科に問い合わせて、既製品・革製品の場合は国内譲渡の際に登録済証等は必要ないとの回答を得ています。）（ワシントン条約CITESに基づき適法に生産輸入された商品です、日本国内のエキゾチックレザーメーカーより購入しました。）madeinベトナム内側部分牛革裏地その他ポリエステル布地札入れ2・カード入れ3・ポケット2・コインスペース1⚠︎クロコダイル本革を使用している為、色斑・生体傷等が見受けられる場合がありますがナチュラルレザーの証しですから、ご理解頂ける方のみお買い上げ宜しくお願い致します。注意事項ワニ1匹を使用して作成されています、ワニ革の形状により頭横や、尻尾横部分などに革を繋げた後が見受けられますが、ワニ革の形状上致し方ない事ですからご了承のの程宜しくお願い致します。クロコダイル財布クロコダイルワニ革コインケースエキゾチックレザー・パイソン・オーストリッチ他多数出品中です。新品・未使用No.#0403282財布形···二つ折り柄・デザイン···その他カラー···グリーン素材···本革