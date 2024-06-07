クワンペン　クロコダイル　ベルト

クワンペンクロコダイル茶色全長素材108センチベルト幅 2.8センチ（素人採寸） バックルはイタリア製未使用のまま長く保管していました。KWANPENクワンペンはシンガポールのアクセサリーブランドです。最高品質のクロコダイルレザーを用いた商品を取り扱っています。日本ではGINZASIXに店舗があります。中古品に付きご理解いただける方、宜しくお願い致します。カラー···ブラウン



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ギャラリーベルト | 関本 – KWANPEN