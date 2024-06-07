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- 激レア 90's 美女と野獣 USA製 ムービーTシャツ アート 94年製 白
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商品詳細
90s映画ムービーTシャツUSA製1994年製ディズニー美女と野獣シングルステッチアートビンテージ古着着丈78cm肩幅65.5cm身幅65cm袖丈24.5cmサイズ表記:ONESIZEONLYXXL見当素材:コットンカラー:ホワイト状態:used都内の古着屋で購入した物になります。NYのニットブランド、ジョアンバスと美女と野獣のコラボTシャツ。背面特にオシャレです。嬉しいアメリカ製。ヴィンテージ古着のため着用感があります。画像掲載のような一部小さなお汚れございます。その他は目立つ大きな状態難は見受けられません。カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/waveform873717.html
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