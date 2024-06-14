90s XL テネシーリバー 薔薇 Tシャツ studio q 向日葵 ひまわり

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【商品の説明】ブランド、メーカ:テネシーリバーカラー：ホワイトサイズ：表記XL素人寸で着丈約70cm身幅約64cm肩幅約56.5cmです。オールドのテネシーリバーのビンテージTシャツです。スタジオQのシリーズに似てますが、より珍しいです。嬉しいビッグサイズ。自然光の関係で実物より明るく写っております。お好きな方、是非。【商品の状態】使用状況：画像で確認いただける通り、ユーズドですが特筆すべきダメージ、汚れありません。古着なれした方のみ検討ください。注意事項：古着に理解の無い方は入札をお控え下さい。気になる事が御座いましたら事前に質問をお願いします。落札後はNCNRでお願いします。素人による梱包になりますのでご理解ください。※他にも出品しておりますのでよろしければご覧下さい。80sアメリカ製vintageナイキアディダスロゴnikeadidasmickeyチャンピオンセントジェームスビンテージlevi's501701606rundmcbeastieboysraidersレイダーススウェット西ドイツサチモスオカモトズNFLfelcohiphopkanieckoイエローブーツstarterスターターニューウェーヴNINnirvanaレッチリジェリーロレンゾキムタクキャメルCAMEL菅田将暉あいみょん常田jimmyzstussysantacruzpowellthrashervisionlifesabeacholdghostレッチリししゃも在原みゆきメガデススレイヤーディズニーDisneyミッキーピクサーアニメmarvelマーベルmovieヒマワリアップルAppleアートARTmovie映画