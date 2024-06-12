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Yohji ヨウジヤマモト ニューエラ カラス ビッグ Tシャツ 新品未使用 6
商品番号 N13008801528
商品名

Yohji ヨウジヤマモト ニューエラ カラス ビッグ Tシャツ 新品未使用 6
ブランド名 ヨウジヤマモトプールオム
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YohjiYamamotoPourHomme×NEWERACROWPRINTROUNDHEMSHORTSLEEVESTEE品番HG-T96-996サイズ6(XXL)肩幅61袖丈24身幅66着丈84カラーブラック素材(メイン)コットン51%ポリエステル49%コラボレーションシリーズでは初登場となる、リラックスしたシルエットが特徴的な[S/SOversizedPerformanceTee]。ポリエステルとコットンを組み合わせた機能素材COOLERAをボディに採用し、適度な吸汗速乾性を実現。裏面がメッシュ仕様のため肌との接触面が少なく、サラリとした着心地に仕上がっている。フロントにカラスのアートワークとYohjiYamamotoのシグニチャーをレイアウト。新品未使用！
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