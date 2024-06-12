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- Yohji ヨウジヤマモト ニューエラ カラス ビッグ Tシャツ 新品未使用 6
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商品詳細
YohjiYamamotoPourHomme×NEWERACROWPRINTROUNDHEMSHORTSLEEVESTEE品番HG-T96-996サイズ6(XXL)肩幅61袖丈24身幅66着丈84カラーブラック素材(メイン)コットン51%ポリエステル49%コラボレーションシリーズでは初登場となる、リラックスしたシルエットが特徴的な[S/SOversizedPerformanceTee]。ポリエステルとコットンを組み合わせた機能素材COOLERAをボディに採用し、適度な吸汗速乾性を実現。裏面がメッシュ仕様のため肌との接触面が少なく、サラリとした着心地に仕上がっている。フロントにカラスのアートワークとYohjiYamamotoのシグニチャーをレイアウト。新品未使用！
http://narcologia.ru/goods/ambassador702606.html
http://narcologia.ru/goods/moped84868.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic908412.html
Yohji ヨウジヤマモト ニューエラ カラス ビッグ Tシャツ 新品未使用 6 | フリマアプリ ラクマ
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2023年最新】ヨウジヤマモト ニューエラ tシャツの人気アイテム - メルカリ
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