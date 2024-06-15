ジャスティンJustin重量感のあるコンチョベルト32

素材···本革カラー···ブラウン シルバー系76.78.81.84.86.88.CM位に対応可能だと思います（ギリギリまで穴を開けてしまってます）コンチョひとつ6CM×4CM位飾り用ベルトとしても普通にデニムのベルトループにも入ります気に入ってましたがサイズアウトしてしまったので出品しました箱、付属品は表記が無い限り画像のみになります若干の使用感有りますが目立つダメージ等無く良好だと思いますあくまでも普通の中古品となりますのでご理解のうえで購入の意思がある方のみ入札をお願いします差し支え無い程度の圧縮、コンパクトに折り畳んでの発送となりますのでご理解ご了承お願い致します。メンズで出品していますが男女問わず使用出来ますユニセックスiquidblueリキッドブルーfashionvictimファッションビクティムmosquitoheadモスキートヘッドdonrockドンロックロカビリーPSYCHOクリームソーダピンクドラゴンサボイグッドロッキンGOODROCKINSAVOYrockabillyCREAMSODAPINKDRAGON#punk#hardcore＃psychobilly#パンク#サイコビリー#ハードコアパンク#ロカビリー#rockabilly好きにも#OJAGADESIGN#オジャガデザイン#GOHEMP＃ゴーヘンプ#PHATEE#TOKYOHEMPCONNECTION#THC#トーキョーヘンプコネクション#girl#fourstar#jasonjasse#krooked#THRASHER#SKATEROCK#powellperalta#dogtown#ガールスケートボード#ジェイソンジェシー＃スラッシャー#DGK#LIBE#NBHD＃neiborhood＃calee#テンダーロイン#HIPHOP#OLDSCHOOL#TROOP#vintage#ヴィンテージ＃england#イギリス#フロッキー#８０年#９０年#override＃kangol★必ず自己紹介参照お願いします★♪♪値下げに関しては出品したばかりのモノに関しては対応不可、質問等はスルーさせて頂く場合があります♪♪



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今日、どんなベルトをしてますか？Justin/Tony Lama/KC,ｓ/Funny ...



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