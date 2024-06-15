LOEWE レザー 二つ折り財布

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商品詳細
ロエベのレザー二つ折り財布です。外はブラック、開くと深いグリーンが見えて他者と差別化できるアイテムになっております。レディース、メンズ問わずユニセックスでお使い頂けるデザインかと思いますので、ぜひご検討ください。
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