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LOEWE レザー 二つ折り財布
商品番号 E54250767030
商品名

LOEWE レザー 二つ折り財布
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 11,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベのレザー二つ折り財布です。外はブラック、開くと深いグリーンが見えて他者と差別化できるアイテムになっております。レディース、メンズ問わずユニセックスでお使い頂けるデザインかと思いますので、ぜひご検討ください。
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