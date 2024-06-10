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giraffe ネクタイ 2way
商品番号 H73449011564
商品名

giraffe ネクタイ 2way
ブランド名 ジラフ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルク100%ニットタイ全長148㎝剣先幅6㎝色グレー×パープル2通りの着用ができます。シンプルで何にでも合わせやすいネクタイです。
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