giraffe ネクタイ 2way

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商品詳細
シルク100%ニットタイ全長148㎝剣先幅6㎝色グレー×パープル2通りの着用ができます。シンプルで何にでも合わせやすいネクタイです。
http://narcologia.ru/goods/rebellion616578.html
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