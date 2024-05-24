【正規品】Balenciaga バレンシアガ ロゴ キャップ 帽子

2019年7月に、BUYMAでイタリアで買い付けいただきました。当時44000円ほどでした（現在は定価は56千円です）自宅保管してましたが利用機会がなく、また今後も無さそうなので販売します。模造品が多数出回ってますが、本品は正規品に間違いありません。安心してご購入ください。【生産国】イタリア【素材】 コットン100%【サイズ】フリーサイズ（調節用ベルクロあり）【カラー】black【仕様】フロントにバレンシアガロゴの刺繍トップステッチのディテールと刺繍のベンチレーションアイレット。バックに調節用のベルクロタブ



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