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【正規品】Balenciaga バレンシアガ ロゴ キャップ 帽子
商品番号 X96338278312
商品名

【正規品】Balenciaga バレンシアガ ロゴ キャップ 帽子
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 15,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年7月に、BUYMAでイタリアで買い付けいただきました。当時44000円ほどでした（現在は定価は56千円です）自宅保管してましたが利用機会がなく、また今後も無さそうなので販売します。模造品が多数出回ってますが、本品は正規品に間違いありません。安心してご購入ください。【生産国】イタリア【素材】　コットン100%【サイズ】フリーサイズ（調節用ベルクロあり）【カラー】black【仕様】フロントにバレンシアガロゴの刺繍トップステッチのディテールと刺繍のベンチレーションアイレット。バックに調節用のベルクロタブ
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