新品　蛇革パイソン3点セット長財布と小銭入れとキーケース

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●アイテム:小銭入れ キーケース 一枚革長財布●色： 長財布●サイズ縦：10cm横：18cmマチ：1.5cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。小銭入れＬ型 縦7.5cm横10cm厚み2cmキーケース縦6cm横11cm厚み2com●素材パイソン蛇革 ●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。