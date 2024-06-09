【希少】PRADA x OMA/AMO Tシャツ サイズS

＜商品説明＞PRADAWhiteVelvetKnifePosterT-Shirt2017S/SPradaPosterGirl”プラダジャパン株式会社の内タグ付き国内正規品です。限定販売で市場でも中々出回らない貴重な1着。付属品などはございません。RAFSIMONSラフシモンズがお好きな方にもお勧めです。〈定価〉53000円＜色＞WHITEホワイト＜素材＞100%COTTON＜サイズ＞S肩幅:42cm身幅:50cm着丈:65cm袖丈:21cm＜状態＞左袖に目立たないシミがございますので、お安くしております。その他はシミやダメージなく美品です。中古品になりますので、神経質な方はご遠慮願います。〈配送方法など〉優しく畳んで画像9のようにOPP袋に入れたのち、ネコポス用ダンボールに入れて、ネコポスにてお送りする予定です。その他をご希望の方はコメント頂けましたら検討致します。よろしくお願いいたします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋



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