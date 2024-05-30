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59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS Fロゴ ブラック
商品番号 Q89808375376
商品名

59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS Fロゴ ブラック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 7,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FEAROFGODEssentialsxNewEraの限定商品。日本国内での取り扱い店が少なく希少なアイテムで、お店のスタッフからは各店舗に同じサイズが２点づつしか入っていないと伺いました。※都内のNewEraで購入。59FIFTYは普段被らないので、コレクション用に購入しましたが、アイテム整理の為に出品します。購入してからずっと不織布内で保管していましたので、非常に綺麗です。【カラー】Black/黒【サイズ】71/4(57.7cm)【素材】ウールコットン
http://narcologia.ru/goods/moisture852769.html
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