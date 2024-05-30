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✨美品✨ヴェルサーチ　ネクタイ　ブルー　オレンジ　小紋柄　メデューサ　光沢シルク
商品番号 N88879269240
商品名

✨美品✨ヴェルサーチ　ネクタイ　ブルー　オレンジ　小紋柄　メデューサ　光沢シルク
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 1,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！宜しければ、プロフィールも併せてご覧くださいませ(^^)おまとめ買いがお得です✨おすすめネクタイ一覧はこちらから‼︎#りんごちゃんのネクタイコーナー各商品、【りんごのマーク】が目印です(・̑◡・̑)【当商品おすすめポイント】ややグレーがかった光沢感のあるブルーカラーが非常に上品な印象。ブルーやレッド、オレンジのスクエア型の小紋柄がおしゃれさを演出し、ヴェルサーチを象徴するメデューサ柄がさりげなくデザインされているところにもこだわりを感じます。お仕事でお召しになる方は、高級ネクタイを締めて、ビジネスパフォーマンス向上にお役立てください。結婚式用でお探しの方にもおすすめ！華やかなブライダルシーンに最適です♪ハイブランドの上質なクオリティです。ビジネスマンや普段ネクタイを締めない方にも必見です‼︎↓以下商品詳細です(*´-`)↓☆商品No.0255☆BrandVERSACE☆Color\u0026Pattern青　オレンジ　赤総柄　小紋柄　顔　ロゴ☆Materialシルク100%☆Size全長　150cm大剣幅　9cm☆Madeイタリア製☆Condition特に目立った傷や汚れはございません✨入念にチェックしておりますが、素人検品の為、目立たない傷や汚れを見落とす場合がございます。あくまで中古品としてご理解くださいませ。☆Buyin大手ネットオークションにて購入しました。✨お得情報✨☆フォロー割引表示価格より【5%OFF】→リピーターの方は【10％OFF】にアップグレード！☆おまとめ買い割引2点セットで【200円割引】3点セットで【300円割引】4点以上セットで【500円割引】⇒併用可能でございます‼︎ご希望の方は、ご購入前にコメント欄にてお知らせくださいませ(^^)☆補足・折り畳んでの発送となります。丁寧な梱包を心掛けております‼︎・出来る限り即日〜2日後までに発送させていただいております‼︎万が一発送が遅れる場合は、必ず取引メッセージにてご連絡致します。お急ぎの方は、ご購入前にコメント欄にてお知らせ願います。☆ご質問等ございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ‼︎
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