ポロラルフローレン　クラブタイ　ネイビー　ネクタイ　ストライプ

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ポロラルフローレンのクラブタイを出品致します。2020年に国内正規店で購入後、コロナ禍によりなかなか着用する機会がなく、今回ご出品をさせて頂きました。素人目には目立つ汚れはございませんが、中古品のため神経質な方はご購入をお控えくださいませ。デザインはネイビーをベースにグリーンのストライプが入っており、綺麗めな着こなしができるかと思います。ご希望者の方には+300円にて購入時のブランドボックス(写真11枚目)をお付けしますのでコメントをお願い致します。箱にも細かな傷等がございますのであくまでおまけ程度に思って頂ければと思います。※コメント無しのご購入の場合には、ボックス無しのネクタイのみとなりますのでご注意くださいませ。素人採寸ですがご参考までに確認お願いします。剣先幅:7㎝全長:148㎝ネクタイ裏面に目立たない程度に糸のほつれが一箇所(写真8枚目)ございます。ハサミ等でカット頂ければ問題ないかと思います。また、写真10枚目の通り、1箇所糸どめが若干緩くなっているように見えます。ご購入に際し不明点がある方は事前にコメント頂けますとありがたいです。すり替え防止の観点から、ご購入後の返品は受け付けかねますのでご了承ください。ご発送時にはコンパクトに簡易梱包とさせて頂きます。何卒、よろしくお願い申し上げます。#ネクタイ#ネイビー#ラルフ#RalphLauren#おしゃれ#社会人#ストライプ#柄#タイト#細め#ナロータイ#7㎝#7.5㎝#8㎝柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー