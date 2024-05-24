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REGGIOシステム手帳A5版とバイブル版のセット
商品番号 K20537198604
商品名

REGGIOシステム手帳A5版とバイブル版のセット
ブランド名 アシュフォード
特別価格 税込 2,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

REGGIOASHFORD　　　システム手帳本体A5版:3406-022　　　(当時の定価33000円)バイブル版:7417-022　　　(当時の定価26000円)傷が目立立ちにくい皮の加工がされています。A5版は傷は見当たりません。寸法:W18cmH23cmW3cmリング径:2cm(20mm)資料保管用として使用していましたので綺麗です。1年間使い保管していました。バイブル版は傷は目立たないが使用感があります。1年間使い保管していました。寸法:W12.5cmH18.5cmW3cmリング径:2cm(20mm)中古品であることをご理解の上、ご購入下さい。手帳サイズ···　　　A5サイズ、バイブルサイズ内容物は本体のみでリフィルはありません。カラー···ブラウン
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